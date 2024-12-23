Магучіх, Харлан та Усик у десятці найкращих атлетів України 2024 року за версією АСЖУ
Асоціація спортивних журналістів України оприлюднила десятку найкращих українських атлетів 2024 року.
Рейтинг спортсменів був опублікований на сайті АСЖУ.
За підсумками голосування найкращим атлетом України-2024 стала олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.
Вона на 95 балів випередила найвидатнішого атлета України всіх часів Ольгу Харлан.
На третьому місці з результатом 542 бали опинився непереможений чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, який недавно вдруге переміг Тайсона Ф'юрі.
Найкращі атлети України 2024 року
- Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 797 балів
- Ольга Харлан (фехтування) – 702
- Олександр Усик (бокс) – 542
- Олександр Хижняк (бокс) – 457
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба)– 250
- Артем Довбик (футбол) – 236
- Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) – 233
- Людмила Лузан (веслування на каное) – 212
- Ірина Геращенко (легка атлетика) – 194
- Марта Костюк (теніс) – 188
Нагадаємо, що сьогодні олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга оголосила про народження своєї першої дитини.
А на Олександра Усика знову накинулися. Цього разу український чемпіон опинився під "ударом" доньки мовознавиці та політикині Ірини Фаріон.