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Терлюга вперше стала мамою та одразу розкрила ім'я дитини

Олексій Погорелов — 23 грудня 2024, 14:24
Терлюга вперше стала мамою та одразу розкрила ім'я дитини
Анжеліка Терлюга з чоловіком Володимиром Зарецьким
Instagram Анжеліки Терлюги

Срібна призерка Олімпіади-2020 з карате Анжеліка Терлюга вперше стала мамою.

Про це вона оголосила в Instagram, опублікувавши відповідний пост.

Українська спортсменка народила 21 грудня. Новоспечена мама також одразу повідомила ім'я доньки, яку вона зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким вирішили назвати Ніколь.

"Найбільше щастя – це тримати в руках цілий світ", – підписала пост Анжеліка.

Нещодавно батьком став футболіст Динамо Крістіан Біловар, який одружений на Яні Суркіс, доньці президента киян Ігора Суркіса.

Ще раніше чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен оголосив про вагітність його дівчини Келлі Піке, доньки триразового чемпіона світу Ф1 Нельсона Піке.

Анжеліка Терлюга Олімпійські ігри

Анжеліка Терлюга

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