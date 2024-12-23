Терлюга вперше стала мамою та одразу розкрила ім'я дитини
Анжеліка Терлюга з чоловіком Володимиром Зарецьким
Instagram Анжеліки Терлюги
Срібна призерка Олімпіади-2020 з карате Анжеліка Терлюга вперше стала мамою.
Про це вона оголосила в Instagram, опублікувавши відповідний пост.
Українська спортсменка народила 21 грудня. Новоспечена мама також одразу повідомила ім'я доньки, яку вона зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким вирішили назвати Ніколь.
"Найбільше щастя – це тримати в руках цілий світ", – підписала пост Анжеліка.
Нещодавно батьком став футболіст Динамо Крістіан Біловар, який одружений на Яні Суркіс, доньці президента киян Ігора Суркіса.
Ще раніше чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен оголосив про вагітність його дівчини Келлі Піке, доньки триразового чемпіона світу Ф1 Нельсона Піке.