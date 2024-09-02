Міг трохи краще: Трусов — про вигране срібло на Паралімпійських іграх 2024

Український спортсмен Андрій Трусов прокоментував завоювання срібної нагороди у плаванні на 400 м вільним стилем, клас S7.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Заплив пройшов добре, а результат — чесно кажучи, з нашою підготовкою, ми могли трішки краще. Але я від себе зробив все можливе. Напевно, це якось пов'язано і з війною, авжеж, стреси, постійні переживання — вони теж є вагомою складовою тренувального процесу. На жаль, у нашій країні багато чинників, які можуть все змінити, вплинути на результат. Як мені умови? Як на мене, гарний, чудовий басейн. Єдине — дійсно до нього далеко їхати, а так все чудово. Вода чудова, розташування гарне, багато місця. Ванна чудова. Дійсно олімпійський рівень", — сказав Трусов.

Зазначимо, що до цього запливу Трусов мав уже сім паралімпійських медалей, у тому числі два золото Токіо-2020. У Парижі-2024 це для нього третя дисципліна. Спочатку він виграв срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем, а на 100 метрів брасом фінішував другим, але отримав дискваліфікацію через неправильну техніку.

Нагадаємо, Україна зараз посідає 10 місце у медальному заліку, здобувши 35 медалі: 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових.