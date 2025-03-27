Український параспортсмен отримає свої медалі через 11 років після завершення Ігор: відомі деталі

Українець Юрій Уткін має отримати дві бронзові нагороди Паралімпіади-2014. Це стало можливим через дискваліфікацію російського паралімпійця Миколи Полухіна, який на Іграх у Сочі виборов срібло в перегонах на 7.5 км і 12.5 км у парабіатлоні.

Про це повідомляється в рішенні Міжнародного паралімпійського комітету.

Харків'янин фінішував у цих дисциплінах на четвертому місці.

Полухін також здобув перемогу в лижних перегонах на 15 км. Через його дискваліфікацію ще два українські параспортсмени отримають нагороди вищого ґатунку. Анатолій Ковалевський і Віталій Лук'яненко мають отримати золото і срібло замість срібла і бронзи відповідно.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували Олександра Работницького - срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року. МПК відмовився коментувати новину про його ліквідацію .