Українські паралімпійці здобули 3 медалі на чемпіонаті світу у Шанхаї

Українська паралімпійська збірна з академічного веслування виборола три нагороди на чемпіонаті світу в китайському Шанхаї. Нашу країну представляли шестеро спортсменів.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України в Telegram.

Змагання видалися надзвичайно напруженими: українці боролися з найсильнішими веслувальниками світу та зуміли показати високий рівень підготовки. Саме завдяки цьому команді вдалося здобути одразу три медалі.

Золотим призером у класі PR1 стала Анна Шеремет, яка здобула своє перше золото на світовому рівні. У цьому ж класі другим фінішував Роман Полянський. Ще одну срібну нагороду вибороли Дарія Котик та Станіслав Самолюк у змаганнях змішаних двійок PR3Mix.