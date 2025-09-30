Українська правда
Українські паралімпійці здобули 3 медалі на чемпіонаті світу у Шанхаї

Олександр Арап — 30 вересня 2025, 21:14
Анна Шеремет
Фото: World Rowing

Українська паралімпійська збірна з академічного веслування виборола три нагороди на чемпіонаті світу в китайському Шанхаї. Нашу країну представляли шестеро спортсменів.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України в Telegram.

Змагання видалися надзвичайно напруженими: українці боролися з найсильнішими веслувальниками світу та зуміли показати високий рівень підготовки. Саме завдяки цьому команді вдалося здобути одразу три медалі.

Золотим призером у класі PR1 стала Анна Шеремет, яка здобула своє перше золото на світовому рівні. У цьому ж класі другим фінішував Роман Полянський. Ще одну срібну нагороду вибороли Дарія Котик та Станіслав Самолюк у змаганнях змішаних двійок PR3Mix.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, український бігун Ігор Цвєтов завоював бронзу на чемпіонаті світу-2025 з параатлетики.

