Трагедія після сенсації в UFC: двоє людей наклали на себе руки через ставку на друга Кадирова

Після гучного поєдинку на турнірі UFC 328 за участю Хамзата Чимаєва та Шона Стрікленда у мережі почала поширюватися інформація про трагічний випадок в Узбекистан.

За даними місцевих джерел, двоє людей нібито покінчили життя самогубством після поразки Чимаєва, на перемогу якого вони зробили великі ставки.

Повідомляється, що чоловіки брали кредити, продавали автомобілі та навіть сімейні коштовності, аби поставити значні суми на чеченського бійця. Після несподіваної поразки Чимаєва вони втратили всі гроші.

Нагадаємо, 10 травня Хамзат Чимаєв вийшов на бій проти Стрікленда та зазнав несподіваної поразки, що стало однією з головних сенсацій вечора у UFC.

Натомість українець Ярослав Амосов здобув другу перемогу поспіль, задушивши у другому раунді Хоеля Альвареса.

Після поєдинку українець ще й ефектно станцював брейк-данс у центрі октагону, що теж вже стало хітом соцмереж.

Згодом у UFC підтвердили, що Ярослав Амосов і Джим Міллер отримали солідні бонуси за свої ефектні перемоги на турнірі.