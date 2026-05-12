Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Амосов піднявся у десятку найкращих рейтингу UFC

Денис Іваненко — 12 травня 2026, 11:18
Амосов піднявся у десятку найкращих рейтингу UFC
Ярослав Амосов
Getty Images

UFC оновила рейтинг найкращих бійців напівсередньої ваги.

Про це повідомляє Джон Морган.

Українець Ярослав Амосов після перемоги над Хоелем Альваресом зміг піднятися у списку із 15-ї позиції. Відтепер 32-річний уродженець Ірпеня замикає десятку найсильніших.

Рейтинг UFC у напівсередній вазі

  • Чемпіон – Іслам Махачев
  • 1. Ієн Мачадо Гаррі
  • 2. Карлос Пратес
  • 3. Майкл Моралес
  • 4. Джек Делла Маддалена
  • 5. Белал Мухаммад
  • 6. Шон Бреді
  • 7. Леон Едвардс
  • 8. Камару Усман
  • 9. Хоакін Баклі
  • 10. Ярослав Амосов

Нагадаємо, що після останньої перемоги українець звернувся до організаторів UFC. Він заявив, що хоче отримати опозицію вищого рівня в наступному поєдинку.

Читайте також :
Хотів спочатку відчути бій: Амосов оцінив свою другу перемогу в UFC
UFC рейтинг Ярослав Амосов

UFC

Хотів спочатку відчути бій: Амосов оцінив свою другу перемогу в UFC
Непереможений українець проведе дебютний бій в UFC
Готують щось особливе: зірка UFC і український співак разом підкорили Альпи
Амосов шокував фанатів: українець показав моторошну травму перед боєм у UFC
Я про це не знав: реакція Амосова на бонус UFC за виступ вечора завірусилася в мережі

Останні новини