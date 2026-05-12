Амосов піднявся у десятку найкращих рейтингу UFC
Ярослав Амосов
UFC оновила рейтинг найкращих бійців напівсередньої ваги.
Про це повідомляє Джон Морган.
Українець Ярослав Амосов після перемоги над Хоелем Альваресом зміг піднятися у списку із 15-ї позиції. Відтепер 32-річний уродженець Ірпеня замикає десятку найсильніших.
Рейтинг UFC у напівсередній вазі
- Чемпіон – Іслам Махачев
- 1. Ієн Мачадо Гаррі
- 2. Карлос Пратес
- 3. Майкл Моралес
- 4. Джек Делла Маддалена
- 5. Белал Мухаммад
- 6. Шон Бреді
- 7. Леон Едвардс
- 8. Камару Усман
- 9. Хоакін Баклі
- 10. Ярослав Амосов
Нагадаємо, що після останньої перемоги українець звернувся до організаторів UFC. Він заявив, що хоче отримати опозицію вищого рівня в наступному поєдинку.