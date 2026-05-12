Амосов піднявся у десятку найкращих рейтингу UFC

UFC оновила рейтинг найкращих бійців напівсередньої ваги.

Про це повідомляє Джон Морган.

Українець Ярослав Амосов після перемоги над Хоелем Альваресом зміг піднятися у списку із 15-ї позиції. Відтепер 32-річний уродженець Ірпеня замикає десятку найсильніших.

Рейтинг UFC у напівсередній вазі

Чемпіон – Іслам Махачев

1. Ієн Мачадо Гаррі

2. Карлос Пратес

3. Майкл Моралес

4. Джек Делла Маддалена

5. Белал Мухаммад

6. Шон Бреді

7. Леон Едвардс

8. Камару Усман

9. Хоакін Баклі

10. Ярослав Амосов

Нагадаємо, що після останньої перемоги українець звернувся до організаторів UFC. Він заявив, що хоче отримати опозицію вищого рівня в наступному поєдинку.