Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Амосов зірвав куш у UFC: українець отримав великий бонус після яскравої перемоги над Альваресом

Богдан Войченко — 10 травня 2026, 09:05
Амосов зірвав куш у UFC: українець отримав великий бонус після яскравої перемоги над Альваресом
Амосов з командою
Instagram

Український боєць Ярослав Амосов отримав додаткову винагороду після успішного виступу на UFC 328 у Ньюарку.

Після дострокової перемоги над Хоелем Альваресом українець був відзначений бонусом "Виступ вечора". За ефектний фініш Амосов отримав додаткові 100 тисяч доларів до свого гонорару.

У поєдинку напівсередньої ваги українець завершив бій у другому раунді задушливим прийомом, після чого ще й влаштував яскраве святкування з брейк-дансом у центрі октагону.

Такий самий бонус у 100 тисяч доларів також отримав ветеран UFC Джим Міллер, здолавши сабмішеном Джареда Гордона.

Нагадаємо, для Амосова це вже друга перемога поспіль у UFC після переходу до американського промоушену. До цього українець достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом.

Читайте також :
Воював за Ірпінь, ховав пояс серед руїн і тепер підкорює UFC: історія Ярослава Амосова

За це згодом Ярослав увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Після бою з Альваресом Амосов заявив, що готовий до поєдинків із суперниками з топ-10 рейтингу дивізіону.

UFC Ярослав Амосов ММА

UFC

Стрікленд повернув собі чемпіонський титул UFC, здолавши до того непереможеного друга Кадирова
Ефектний фініш і яскраве святкування: Амосов станцював брейк-данс після перемоги над Альваресом
Дайте мені когось із топ-10: Амосов звернувся до UFC після яскравої перемоги над Альваресом
Друга легка перемога в UFC: Амосов у домінантному стилі здолав Альвареса
Вдала українізація: легенда UFC мило відреагував на танці Амосова перед зважуванням

Останні новини