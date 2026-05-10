Амосов зірвав куш у UFC: українець отримав великий бонус після яскравої перемоги над Альваресом

Український боєць Ярослав Амосов отримав додаткову винагороду після успішного виступу на UFC 328 у Ньюарку.

Після дострокової перемоги над Хоелем Альваресом українець був відзначений бонусом "Виступ вечора". За ефектний фініш Амосов отримав додаткові 100 тисяч доларів до свого гонорару.

У поєдинку напівсередньої ваги українець завершив бій у другому раунді задушливим прийомом, після чого ще й влаштував яскраве святкування з брейк-дансом у центрі октагону.

Такий самий бонус у 100 тисяч доларів також отримав ветеран UFC Джим Міллер, здолавши сабмішеном Джареда Гордона.

Нагадаємо, для Амосова це вже друга перемога поспіль у UFC після переходу до американського промоушену. До цього українець достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом.

За це згодом Ярослав увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Після бою з Альваресом Амосов заявив, що готовий до поєдинків із суперниками з топ-10 рейтингу дивізіону.