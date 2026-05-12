Готують щось особливе: зірка UFC і український співак разом підкорили Альпи

Український боєць UFC Данило Донченко показав спільний відпочинок із популярним співаком Артемом Пивоваровим.

Відомі українці разом піднялися у гори в Альпах неподалік від Glacier 3000. Донченко опублікував серію фото, на яких вони роблять селфі на вершині та позують на фоні гірських краєвидів.

У підписі до поста боєць подякував Пивоварову за підтримку та натякнув на можливу спільну ідею перед своїм наступним поєдинком.

"Дякую за те, що завітав та зарядив нереальною енергією на наступний поєдинок. Як думаєте, що ми готуємо мені на вихід на наступний поєдинок?" — написав Донченко.

Нагадаємо, у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Напередодні Донченко дізнався нового суперника, з яким поб'ється на UFC Fight Night 280 в Баку.