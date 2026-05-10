Стрікленд повернув собі чемпіонський титул UFC, здолавши до того непереможеного друга Кадирова

У ніч із 9 на 10 травня відбулось шоу UFC 328 у Ньюарку, головною подією якого став титульний 5-раундовий бій в середній вазі між Шоном Стріклендом (31-7) і Хамзатом Чімаєвим (15-1).

Боєць чеченського походження, який представляє ОАЕ, підходив до цього протистояння у статусі непереможеного чемпіона та вважався явним фаворитом. Проте в октагоні йому не вдалось цього довести.

Чімаєв швидко перевів суперника на покриття, якого контролював в партері. Проте Стрікленд успішно захищався та не пропускав потужних ударів.

У другому раунді американець перехопив ініціативу та вирівняв бій. Врешті-решт напружений поєдинок тривав усі регламентовані п'ять раундів, де перемогу роздільним рішенням суддів здобув американець – 48:47, 47:48, 48:47.

Шон повернув собі чемпіонський пояс, яким володів раніше. У 2023 році Стрікленд його здобув, здолавши Ісраеля Адесан'ю.

Нагадаємо, що в цьому шоу брав участь також Ярослав Амосов, який бився з іспанцем Хоелем Альваресом. Для українця це був другий бій у UFC, в якому він здобув упевнену перемогу.