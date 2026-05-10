Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Стрікленд повернув собі чемпіонський титул UFC, здолавши до того непереможеного друга Кадирова

Денис Іваненко — 10 травня 2026, 08:49
Стрікленд повернув собі чемпіонський титул UFC, здолавши до того непереможеного друга Кадирова
Шон Стрікленд
Getty Images

У ніч із 9 на 10 травня відбулось шоу UFC 328 у Ньюарку, головною подією якого став титульний 5-раундовий бій в середній вазі між Шоном Стріклендом (31-7) і Хамзатом Чімаєвим (15-1).

Боєць чеченського походження, який представляє ОАЕ, підходив до цього протистояння у статусі непереможеного чемпіона та вважався явним фаворитом. Проте в октагоні йому не вдалось цього довести.

Чімаєв швидко перевів суперника на покриття, якого контролював в партері. Проте Стрікленд успішно захищався та не пропускав потужних ударів.

У другому раунді американець перехопив ініціативу та вирівняв бій. Врешті-решт напружений поєдинок тривав усі регламентовані п'ять раундів, де перемогу роздільним рішенням суддів здобув американець – 48:47, 47:48, 48:47.

Шон повернув собі чемпіонський пояс, яким володів раніше. У 2023 році Стрікленд його здобув, здолавши Ісраеля Адесан'ю.

Нагадаємо, що в цьому шоу брав участь також Ярослав Амосов, який бився з іспанцем Хоелем Альваресом. Для українця це був другий бій у UFC, в якому він здобув упевнену перемогу.

Читайте також :
Відео Ефектний фініш і яскраве святкування: Амосов станцював брейк-данс після перемоги над Альваресом
UFC Шон Стрікленд

Шон Стрікленд

У них краще виходить готувати і прибирати: ексчемпіон UFC зробив сексистську заяву про жінок у ММА
Дю Плессі одноголосним рішенням суддів здолав Стрікленда в головному бою UFC 312
Ця маленька шльондра смоктала у Кадирова, – Стрікленд жорстко відповів Чимаєву
Дю Плессі – Стрікленд: анонс і прогноз на бій за титул чемпіона UFC
Стрікленд переміг Адесан'ю та став новим чемпіоном UFC

Останні новини