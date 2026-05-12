Чемпіон ММА

Непереможений українець проведе дебютний бій в UFC

Сергій Шаховець — 12 травня 2026, 10:29
Артур Мінєв
instagram.com/minev_artur/

Український боєць змішаних єдиноборств Артур Мінєв (7-0) проведе дебютний поєдинок у UFC.

Про це спортсмен повідомив в Instagram.

Український проспект проведе бій проти американця Томаса Гангта. Поєдинок відбудеться 16 травня на арені UFC Apex у Лас-Вегасі.

"Дякую Богу за все", – підписав публікацію Мінєв.

Зазначимо, що Артур Мінєв вважається одним із найперспективніших українських бійців ММА. Одесит після початку повномасштабної війни переїхав до США, де брав участь у представницьких турнірах.

Мінєв зустрічався з президентом UFC Дейном Вайтом, щоб отримати шанс потрапити до Претендентської серії найпрестижнішого чемпіонату змішаних єдиноборств.

Раніше повідомлялося про перемогу Ярослава Амосова (30-1) над іспанцем Хоелем Альваресом (23-3) у межах напівсередньої ваги турніру UFC 328. Українець достроково завершив бій задушливим прийомом у другому раунді.

