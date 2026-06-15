Засумував на власному 80-річчі: Трамп заснув на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі

Президент США Дональд Трамп несподівано став одним із головних героїв UFC Freedom 250. У соцмережах стрімко набирає популярність відео, на якому американського президента спіймали під час доволі незручного моменту просто посеред турніру.

Камери зафіксували, як Трамп сидить поруч із головою UFC Даною Вайтом під час одного з поєдинків вечора. У якийсь момент глава Білого дому заплющує очі та протягом приблизно 15 секунд майже не рухається, через що багато користувачів мережі вирішили, що він заснув просто під час бою.

Після короткої паузи Трамп раптово розплющив очі та продовжив дивитися поєдинок так, ніби нічого не сталося. Однак цього виявилося достатньо, щоб відео миттєво розлетілося інтернетом та стало предметом активних обговорень.

Особливої іронії ситуації додає той факт, що UFC Freedom 250 був організований не лише як святкування Дня незалежності США, а й фактично збігся з днем народження самого Трампа, який святкує 80-річчя.

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Нагадаємо, турнір UFC Freedom 250 розпочався зі скандалу. Поліція була вимушена вигнати чемпіона промоушена за вказівкою Вайта.

Згодом відбувся бій у комейн івенті за тимчасовий титул у важкій вазі. в якому Сіріл Ган сенсаційно здолав Алекса Перейру.

У головному поєдинку вечора Джастін Гейджі знищив Ілію Топурію, ставши новим чемпіоном у легкій вазі.