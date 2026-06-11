Трамп назвав ЧС-2026 найуспішнішим в історії, розхваливши президента ФІФА

Дональд Трамп висловився щодо чемпіонату світу з футболу, який стартує вже 11 червня.

Його слова передає BBC Sport.

Президент США дуже задоволений підготовкою своєї країни до турніру. Він заявив, що Мундіаль викликає неймовірний інтерес і демонструє рекордні показники продажу квитків.

"Це найуспішніший чемпіонат світу, який у ФІФА був. Вони ніколи не продавали квитки на такому рівні. Ніколи раніше не продавали їх настільки швидко. І це неймовірно, адже ми тут використовуємо слово "сокер", чи не так? У цій країні не завжди думають про сокер. Це найуспішніший чемпіонат світу. Я розмовляв із Джанні. Він чудовий, він бос. Інфантіно сказав, що нічого подібного раніше не траплялося", – заявив Трамп.

Зазначимо, що ЧС-2026 разом із США прийматимуть також Канада та Мексика. Він триватиме з 11 червня до 19 липня.

Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на стадіоні "Ацтека" та розпочнеться о 22:00. За текстовою трансляцією поєдинку Мексика – Південна Африка можна буде стежити за посиланням.