Трампа освистали перед матчем фіналу НБА

У ніч із 8 на 9 червня відбувся третій поєдинок фінальної серії НБА між Нью-Йорком і Сан-Антоніо, який відвідав Президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє AP.

Цей візит виявився не найприємнішим для політика. Він був освистаний під час виконання національного гімну в "Медісон-сквер-гарден".

Після гри президент США заявив, що так не вважає. Він сказав, що здебільшого його були раді бачити на трибунах:

"Гадаю, це були переважно оплески. Було гучно, і всі були дуже завзяті".

Зазначимо, що "Нікс", яких підтримує Трамп, програли "Сперс" на домашньому майданчику з рахунком 111:115. Вони перервали свою 13-матчеву переможну серію, але продовжують лідирувати у фіналі – 2:1.

Наступне очне протистояння між командами відбудеться 11 червня. Воно розпочнеться о 3:30 за київським часом.