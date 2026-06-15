Завоював омріяний титул на очах у Трампа: Гейджі здолав Топурію на UFC Freedom 250 у Білому домі

У ніч на понеділок, 15 червня, у межах легкої ваги відбувся головний поєдинок турніру UFC Freedom 250 у Білому домі, в якому Ілія Топурія захищав свій титул проти Джастіна Гейджі.

Перемогу у бою здобув 37-річний американець, сенсаційно розбивши домінуючого чемпіона у двох вагових категоріях.

У першому раунді Гейджі зумів майже створити сенсацію, перебивавши зіркового грузина, та навіть розбивши йому око, проте Ілія вижив, перевів подих і зроби роботу над помилками.

Другий раунд вже пройшов під повною домінацією Топурії, який вирішив не шукати голову суперника, а відбивати йому корпус. Американець не витримав тиску і впав на канвас, де не дав себе задушити.

У третьому раунді бійці дещо збавили темп поєдинку, шукаючи вже один точний удар. Це таки вдалося зробити Джастіну, відправивши у нокдаун чемпіона і перетворивши його обличчя на криваве місиво.

На четверту п'ятихвилинку медики ледве випустили грузина, адже обидва ока в грузина були майже закриті гематомами, але запальний характер не дав чемпіону просто так здатися.

Після цього рідний брат Топурії викинув білий рушник, заборонивши Ілії виходити на п'ятий раунд.

Таким чином Гейджі вперше у кар'єрі зумів стати повноцінним чемпіоном UFC у легкій вазі. До цього американець двічі не зміг скористатися своїми шансами на пояс, поступившись Хабібу Нурмагомедову та Чарльзу Олівейрі.

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Нагадаємо, перед початком івенту Топурія встиг зустрітися з українським боксером Олександром Усиком, зробивши із ним спільне фото.

На старті турніру у Білому домі поліція несподівано вивела з фан-зони іншого чемпіона UFC – Шона Стрікленда.

Згодом відбувся бій у комейн івенті за тимчасовий титул у важкій вазі. в якому Сіріл Ган сенсаційно здолав Алекса Перейру.