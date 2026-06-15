Усик зустрівся із головною зіркою UFC перед історичним боєм у Білому домі

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує привертати увагу під час свого візиту до Вашингтона.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та візиту до Пентагону український боксер провів ще одну знакову зустріч, але цього разу з однією з найбільших зірок сучасного ММА Ілією Топурією.

Спільне фото двох непереможених чемпіонів швидко розлетілося соціальними мережами. Усик опублікував кадр із володарем титулу UFC у легкій вазі та залишив коротке повідомлення про їхнє спілкування.

"Було чудово зустрітися з Ілією Топурією у Вашингтоні. Завжди приємно спілкуватися та обмінюватися досвідом із найкращими у своїй справі", — написав українець.

Зустріч відбулася в особливий момент для грузино-іспанського бійця. Уже в ніч на 15 червня Топурія проведе один із найгучніших поєдинків року, коли на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі зустрінеться з тимчасовим чемпіоном у легкій вазі Джастіном Гейджі.

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З анонсом турніру на честь 250-річчя незалежності США та дня народження Дональда Трампа можна ознайомитися за цим посиланням.

Раніше Топурія оцінив, чи зміг би Олександр Усик досягти успіху в змішаних єдиноборствах.