Довелося втручатися поліції: чемпіона UFC вигнали з турніру у Білому домі

Перед турніром UFC Freedom 250 у Білому домі не обійшлося без чергового скандалу за участю колишнього чемпіона UFC у середній вазі Шона Стрікленда.

Американський боєць, який останніми днями публічно заявляв, що його не допустили до офіційних заходів турніру, все ж з'явився на фан-фесті у Вашингтоні та встиг створити там справжній хаос.

Ще напередодні Стрікленд стверджував, що організатори фактично заборонили йому відвідувати захід через його різкі висловлювання та скандальну репутацію. Водночас президент UFC Дейна Вайт спростовував ці слова, пояснюючи ситуацію значно простіше — мовляв, кількість гостей була обмеженою, а сам боєць просто не потрапив до списку запрошених. Однак Стрікленда така відповідь не зупинила.

Боєць прибув до Вашингтона та все ж проник на територію фан-зони UFC Freedom 250, яка розташовувалася неподалік Білого дому. Американець навіть ненадовго заліз у реслерський ринг, чим миттєво привернув увагу натовпу.

Втім, його імпровізований виступ тривав недовго. Незабаром до ситуації втрутилися співробітники служби безпеки та правоохоронці, які вивели Стрікленда із заходу. Відео інциденту швидко поширилося в соціальних мережах і стало одним із найобговорюваніших моментів тижня навколо турніру.

🚨 SURRÉALISTE !



Le combattant Sean Strickland vient de se faire ENCERCLER par les flics et EMBARQUER après s’être faufilé masqué à l’événement UFC Maison Blanche 💀 pic.twitter.com/V38VJyV4RX — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 15, 2026

Попри гучний інцидент, повідомлень про арешт бійця не надходило. Водночас історія лише додала галасу навколо UFC Freedom 250, який і без того називають одним із найдивніших та найскандальніших турнірів в історії організації.

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Нагадаємо, з анонсом турніру на честь 250-річчя незалежності США та дня народження Дональда Трампа можна ознайомитися за цим посиланням.

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