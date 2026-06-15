Ган сенсаційно фінішував Перейру на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі, ставши тимчасовим чемпіоном

У ніч неділю, 15 червня, відбувся титульний поєдинок у межах важкої ваги між Алексом Перейрою та Сірілом Ганом на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі.

Сенсаційну перемогу здобув Ган, ставши тимчасовим чемпіоном організації.

Вже у першому раунді Сіріл зумів виконати серію потужних комбінацій, які призвели до зупинки поєдинку. "Поатан" виживав як міг, проте у другій п'ятихвилинці француз не відпустив свого, затиснувши опонента біля сітки і довівши справу до кінця.

Ган вдруге за кар'єру став тимчасовим чемпіоном організації. У 2021 році Сіріл нокаутував Дерріка Льюїса, але у поєдинку за повноцінний титул поступився за очками Френсісу Нганну.

Нагадаємо, дієвим чемпіоном UFC у важкій вазі є Том Аспіналл. Британець досі не може оговтатися від травми ока, яку він отримав кілька місяців тому у бою проти Гана. Француз наніс заборонений удар, через що результат поєдинку було скасовано.

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Багато хто з експертів ММА вважав, що Том більше симулював травму ока, отримавши багато хейту від легенд UFC, а також від самого ж Алекса Перейри.

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