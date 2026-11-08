Перший номер рейтингу: Амосов отримав зіркового суперника на UFC Saudi Arabia

Український боєць Ярослав Амосов отримав зіркового Ієна Геррі в суперники на UFC Saudi Arabia.

Про це повідомила пресслужба організації.

Поєдинок відбудеться 5 грудня в Ер-Ріяді на стадіоні "ANB Arena". Для українця це буде третій бій в межах UFC – раніше він перемагав Хоеля Альвареса та Ніла Магні.

Back like we never left 🤩 The #UFCSaudiArabia full bout list for DEC 5 is STACKED! [ @RiyadhSeason | #RiyadhSeason ] https://t.co/LedYdaLoML — UFC (@ufc) November 8, 2026

Геррі є першим номером рейтингу ESPN напівсередньої ваги – свій останній бій ірландець провів влітку 2026 року, поступившись у титульному поєдинку Ісламу Махачеву одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що українець увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.