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Перший номер рейтингу: Амосов отримав зіркового суперника на UFC Saudi Arabia

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 10:50
Перший номер рейтингу: Амосов отримав зіркового суперника на UFC Saudi Arabia
Ярослав Амосов
Getty Images

Український боєць Ярослав Амосов отримав зіркового Ієна Геррі в суперники на UFC Saudi Arabia.

Про це повідомила пресслужба організації.

Поєдинок відбудеться 5 грудня в Ер-Ріяді на стадіоні "ANB Arena". Для українця це буде третій бій в межах UFC – раніше він перемагав Хоеля Альвареса та Ніла Магні.

Геррі є першим номером рейтингу ESPN напівсередньої ваги – свій останній бій ірландець провів влітку 2026 року, поступившись у титульному поєдинку Ісламу Махачеву одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що українець увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

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