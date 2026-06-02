Беленюк залучить українського бійця UFC для підготовки до дебюту в ММА

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк заявив, що залучить відомого українського бійця UFC Ярослава Амосова до свого першого поєдинку в змішаних єдиноборствах.

Про це спортсмен розповів у коментарі Xsport.

"Ми плануємо тренування з Ярославом. Дочекалися його повернення в Україну після бою. Думаю незабаром попрацюємо. Ми вже працювали разом, десь понад рік тому було спільне тренування з греко-римської боротьби, напередодні переходу Ярослава в UFC", – розповів Беленюк.

Жан дебютує в ММА 11 липня в київському Палаці спорту. Його суперником стане досвідчений ізраїльський боєць Хаїм Гозалі.

У тому ж івенті дебютує ще один призер Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі, Парвіз Насібов. Також поєдинок у стійці проведе боєць на голих кулаках Бовар Ханаков. У програмі заявлено повернення в ММА братів Парубченків.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "срібло" Ріо-2016.

Нещодавно 34-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.