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Амосов – про наступного суперника: Доведеться зустрічатися з найкращими

Сергій Шаховець — 7 червня 2026, 09:57
Амосов – про наступного суперника: Доведеться зустрічатися з найкращими
Ярослав Амосов
Getty Images

Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов (30-1) висловився про свого наступного суперника.

Його слова наводить Fight Zona.

Одразу після звитяги над іспанцем Хоелем Альваресом (23-3) Амосов кинув виклик переможцю пари Шон Брейді – Хоакін Баклі. Згодом, українець зізнався, що йому немає різниці, проти кого виходити в октагон.

"Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу. Немає такого, щоб я спеціально когось обирав. Навпаки, мені здається, що це завжди гірше. Дають суперника – б'єшся, і все.

Головне – виступати, битися. А шукати собі... Є спортсмени, які починають підбирати зручних суперників. Але яка різниця, чи пройдеш ти когось, чи ні? Тобі все одно потім доведеться зустрічатися з найкращими. Там кожен кращий за іншого.

Тому, якщо є амбіції та цілі, треба битися з тими, кого дають, а не намагатися когось обирати", – сказав Амосов.

Зазначимо, що Шон Брейді переміг Хоакіна Баклі у головній події турніру UFC 328. Брейді здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Амосов після перемоги над Альваресом піднявся в рейтингу UFC.

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