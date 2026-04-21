Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Амосов вперше увійшов у рейтинг UFC

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 15:42
Амосов вперше увійшов у рейтинг UFC
Ярослав Амосов
UFC

Український боєць Ярослав Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Про це повідомляє Джон Морган.

У оновленій версії рейтингу Амосов посідає 15 місце. Натомість, випав із рейтингу іменитий американець Колбі Ковінгтон.

Рейтинг UFC у напівсередній вазі:

  • Чемпіон – Іслам Махачев
  • 1. Джек Делла Маддалена
  • 2. Ієн Мачадо Гаррі
  • 3. Майкл Моралес
  • 4. Белал Мухаммад
  • 5. Карлос Пратес
  • 6. Шон Бреді
  • 7. Камару Усман
  • 8. Леон Едвардс
  • 9. Хоакін Баклі
  • 10. Габріель Бонфім
  • 11. Майк Мелотт
  • 12. Майкл Пейдж
  • 13. Урош Медич
  • 14. Даніель Родрігес
  • 15. Ярослав Амосов

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса. В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.

UFC Ковінгтон Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

Останні новини