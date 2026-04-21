Амосов вперше увійшов у рейтинг UFC

Український боєць Ярослав Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Про це повідомляє Джон Морган.

У оновленій версії рейтингу Амосов посідає 15 місце. Натомість, випав із рейтингу іменитий американець Колбі Ковінгтон.

Рейтинг UFC у напівсередній вазі:

Чемпіон – Іслам Махачев

1. Джек Делла Маддалена

2. Ієн Мачадо Гаррі

3. Майкл Моралес

4. Белал Мухаммад

5. Карлос Пратес

6. Шон Бреді

7. Камару Усман

8. Леон Едвардс

9. Хоакін Баклі

10. Габріель Бонфім

11. Майк Мелотт

12. Майкл Пейдж

13. Урош Медич

14. Даніель Родрігес

15. Ярослав Амосов

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса. В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.