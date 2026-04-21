Амосов вперше увійшов у рейтинг UFC
Ярослав Амосов
UFC
Український боєць Ярослав Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.
Про це повідомляє Джон Морган.
У оновленій версії рейтингу Амосов посідає 15 місце. Натомість, випав із рейтингу іменитий американець Колбі Ковінгтон.
Рейтинг UFC у напівсередній вазі:
- Чемпіон – Іслам Махачев
- 1. Джек Делла Маддалена
- 2. Ієн Мачадо Гаррі
- 3. Майкл Моралес
- 4. Белал Мухаммад
- 5. Карлос Пратес
- 6. Шон Бреді
- 7. Камару Усман
- 8. Леон Едвардс
- 9. Хоакін Баклі
- 10. Габріель Бонфім
- 11. Майк Мелотт
- 12. Майкл Пейдж
- 13. Урош Медич
- 14. Даніель Родрігес
- 15. Ярослав Амосов
Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса. В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.