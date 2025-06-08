Справжній звір, – О'Меллі оцінив силу Двалішвілі після поразки

Колишній чемпіон UFC Шон О'Меллі прокоментував свою поразку від Мераба Двалішвілі у третьому ранді протистояння.

Слова американця наводить Mmafighting.

"Я не думаю, що все буде відбуватись таким чином, але сталось так, як сталось. Мераб – ще той жорсткий покидьок.

У мене вдома двотижневе немовля, чотирирічна дитина та ідеальна дружина – саме тому я просто радий повернутись додому та провести із ними трохи часу. А ще хочу додати, що Мераб – справжній звір", – розповів О'Меллі.

Зазначимо, що це вже другий бій між суперниками. Саме О'Меллі був попереднім чемпіоном до поразки грузину у вересні 2024 року.

Згодом Двалішвілі вперше захистив титул, здолавши росіянина Умара Нурмагомедова. Що стосується американця, то після поразки від Мераба боєць не виступав.

Нагадаємо, раніше Двалішвілі неодноразово висловлював підтримку Україні та відмовився від участі у російському реаліті-шоу.