О'Меллі переміг Ядуна за одноголосним рішенням суддів на UFC 324

У ніч проти 25 січня Шон О'Меллі (19-3) побився проти Сун Ядуна (22-9-1) у рамках основного карду турніру UFC 324, який відбувся на арені T-Mobile Arena.

Бійці видали видовищний бій. Американець добре рухався в октагоні та гостро відповідав. Натомість китаєць переважно використовував тейкдауни.

У заключному третьому раунді О'Меллі не дав супернику піти на зближення та активізувався в октагоні, адже добре розумів, що опонент наступає йому на п'яти, а перемога може вислизнути з-під носа. Американський боєць добре відпрацьовував на стійці, але не зумів достроково закінчити протистояння.

Переможця бою визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу О'Меллі 29-28. Шон оформив свою 19-ту звитягу.

Нагадаємо, що у червні 025-го О'Меллі програв Мерабу Двалішвілі. Грузин провів задушливий прийому у третьому раунді, який став фатальним для американця.