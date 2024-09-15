Двалішвілі – новий чемпіон UFC у найлегшій вазі

В ніч на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, Мераб Двалішвілі впевнено здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

Перші два раунди собі забрав претендент, який завдав більше ударів та зробив декілька тейкдаунів. Лише у третій пʼятихвилинці чемпіон почав показувати влучність своїх пострілів.

З кожною хвилиною шанси ОʼМеллі на перемогу в цьому бою ставали все менше та менше, бо Мераб лише нарощував темп, пропонувавши супернику битися в стійці та канвасі.

Пʼятий раунд був показовим, бо Двалішвілі затиснув Шона у куті біля його тренера, з яким мав конфлікт. 33-річний грузин бив чемпіона та дивився в очі гейтеру.

В кінці раунду в ОʼМеллі був шанс перевернути хід зустрічі, але Мереб "дожив" до кінця. Судді зафіксували впевнену перемогу Двалішвілі, який став чемпіоном UFC.

Зазначимо, що грузин активно підтримує Україну. На День Незалежності України він вітав усіх українців, а після переможного поєдинку проти росіянина Петра Яна він прокричав "Слава Україні" та засудив агресію Росії. За свою позицію Мераб навіть отримував погрози від росіян.

Нагадаємо, ОʼМеллі встиг провести до цього лише один захист титулу в поєдинку проти Марлона Вєри, якого здолав одноголосним рішенням судей.