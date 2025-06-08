Двалішвілі захистив титул чемпіона UFC, здолавши О'Меллі

Грузинський боєць Мераб Двалішвілі захистив титул чемпіона UFC 316, здолавши американця Шона О'Меллі.

Поєдинок завершився у третьому раунді задушливим прийомом Двалішвілі, який позбавив суперника шансів на перемогу.

Зазначимо, що це вже другий бій між суперниками. Саме О'Меллі був попереднім чемпіоном до поразки грузину у вересні 2024 року.

Згодом Двалішвілі вперше захистив титул, здолавши росіянина Умара Нурмагомедова. Що стосується американця, то після поразки від Мераба боєць не виступав.

Нагадаємо, раніше Двалішвілі неодноразово висловлював підтримку Україні та відмовився від участі у російському реаліті-шоу.