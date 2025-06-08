Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Двалішвілі захистив титул чемпіона UFC, здолавши О'Меллі

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 08:18
Двалішвілі захистив титул чемпіона UFC, здолавши О'Меллі
Мераб Двалішвілі
Getty Images

Грузинський боєць Мераб Двалішвілі захистив титул чемпіона UFC 316, здолавши американця Шона О'Меллі.

Поєдинок завершився у третьому раунді задушливим прийомом Двалішвілі, який позбавив суперника шансів на перемогу.

Зазначимо, що це вже другий бій між суперниками. Саме О'Меллі був попереднім чемпіоном до поразки грузину у вересні 2024 року.

Згодом Двалішвілі вперше захистив титул, здолавши росіянина Умара Нурмагомедова. Що стосується американця, то після поразки від Мераба боєць не виступав.

Нагадаємо, раніше Двалішвілі неодноразово висловлював підтримку Україні та відмовився від участі у російському реаліті-шоу.

UFC Мераб Двалішвілі Шон О'Меллі

UFC

Захист поясу проукраїнського грузина і бій за титул олімпійської чемпіонки: анонс UFC 316
Двоюрідний брат зіркового бійця UFC ефектно нокаутував буйного відвідувача кафе одним ударом
О'Меллі оцінив шанси перемогти Двалішвілі в реванші
Макгрегор має намір придбати онлайн-платформу для дорослих, яка належить українцю
Донька легенди UFC та WWE стала чотиразовою чемпіонкою США зі штовхання ядра

Останні новини