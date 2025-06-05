О'Меллі назвав свою головну мотивацію перед реваншем із Двалішвілі

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) заявив, що хоче "закрити" поразку від Мераба Двалішвілі (19-4, 3 КО). Американець хотів би провести двобій проти грузина, навіть якби той втратив титул.

Про це О'Меллі сказав для MMAJunkie.

"Перемогти Мераба для мене важливіше, ніж повернути титул назад. На всі сто відсотків. Навіть якби Мераб програв пояс Умару Нурмагомедову, я все одно хотів би взяти у нього реванш. Справа не в тому, що перший бій був близьким. Я просто не люблю програвати. Після першого поєдинку з Марлоном Вірою я мріяв про реванш – і знав, що він станеться, коли настане час.

Все має мати сенс. З Мерабом та сама історія. Мені просто потрібно повернути борг", – сказав колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня минулого року Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі. Реванш пройде в ніч проти 8 червня в Ньюарку.