Двалішвілі не братиме участі в російському реаліті-шоу

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (19-4) не буде брати участь у російському реаліті-шоу HYPE Global Reality.

Про це повідомив Альфредо Аудіторе, який є організатором цього проєкту.

"Дуже погана новина. Мераб Двалішвілі, чемпіон UFC, не буде капітаном нашого реаліті. В останній момент все зірвалося, вже були взяті квитки, все вже було і так сталося. Зараз екстрено шукаємо заміну. Не передати словами тих збитків, які були нанесені моєму промоушену, тому що це найдорожче реаліті. Я вклав у нього набагато більше, ніж навіть раніше", – сказав у stories Аудіторе.

Нагадаємо, раніше була інформація, що грузин очолить одну з команд, а капітаном іншою стане росіянин Петро Ян.

Зазначимо, формат HYPE Global Reality нагадує популярне шоуThe Ultimate Fighter: дві команди початківців змагаються під керівництвом досвідчених наставників, щоб визначити найсильнішого.

У 2023 році Двалішвілі вже зустрічався з Яном у октагоні під час турніру UFC Fight Night. Тоді грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, якраз після поєдинку з росіянином Мераб висловив публічну підтримку Україні.

Нещодавно грузин навіть записав спільне відео для фанатів разом із українським бійцем Ігорем Потєрєю.