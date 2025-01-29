Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Двалішвілі не братиме участі в російському реаліті-шоу

Руслан Травкін — 29 січня 2025, 21:11
Двалішвілі не братиме участі в російському реаліті-шоу
Мераб Двалішвілі
Instagram

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (19-4) не буде брати участь у російському реаліті-шоу HYPE Global Reality.

Про це повідомив Альфредо Аудіторе, який є організатором цього проєкту.

"Дуже погана новина. Мераб Двалішвілі, чемпіон UFC, не буде капітаном нашого реаліті. В останній момент все зірвалося, вже були взяті квитки, все вже було і так сталося.

Зараз екстрено шукаємо заміну. Не передати словами тих збитків, які були нанесені моєму промоушену, тому що це найдорожче реаліті. Я вклав у нього набагато більше, ніж навіть раніше", – сказав у stories Аудіторе.

Нагадаємо, раніше була інформація, що грузин очолить одну з команд, а капітаном іншою стане росіянин Петро Ян.

Читайте також :
Фото Грузинський чемпіон UFC, який підтримує Україну, візьме участь у російському шоу

Зазначимо, формат HYPE Global Reality нагадує популярне шоуThe Ultimate Fighter: дві команди початківців змагаються під керівництвом досвідчених наставників, щоб визначити найсильнішого.

У 2023 році Двалішвілі вже зустрічався з Яном у октагоні під час турніру UFC Fight Night. Тоді грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, якраз після поєдинку з росіянином Мераб висловив публічну підтримку Україні.

Нещодавно грузин навіть записав спільне відео для фанатів разом із українським бійцем Ігорем Потєрєю.

UFC Мераб Двалішвілі Петро Ян

Мераб Двалішвілі

Грузинський чемпіон UFC, який підтримує Україну, візьме участь у російському шоу
Зарано зрадів: Хабіб зганьбився під час оголошення результатів бою свого брата
Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул чемпіона UFC
Проукраїнский Двалішвілі проти брата Хабіба і захист титулу Махачєва: анонс та головні інтриги UFC 311
Слава Україні! Український боєць UFC і Мераб Двалішвілі записали спільне відео для фанатів

Останні новини