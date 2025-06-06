Захист поясу проукраїнського грузина і бій за титул олімпійської чемпіонки: анонс UFC 316

У ніч з 10 на 11 травня у місті Ньюарк пройде черговий номерний турнір UFC, який стане 316-м для компанії. На арені "Prudential Center" зберуться тисячі вболівальників, які прагнуть побачити одразу два титульні протистояння на найвищому рівні: Мераб Двалішвілі буде захищати свій титул від Шона О'Меллі, а Кайла Гаррісон спробує відібрати пояс у Джуліанни Пеньї.

"Чемпіон" вже традиційно розповідає усе найцікавіше про UFC 316, знайомлячи читачів із бійцями, кардом та коли і де можна подивитися турнір.

Головні бої UFC 315: Двалішвілі – О'Меллі 2, Пенья – Гаррісон

Головна інтрига вечора – реванш між Мерабом Двалішвілі та Шоном О’Меллі. Їхня перша зустріч на UFC 306 завершилась тріумфом грузинської "машини", який відомий своєю невтомною боротьбою, шаленим темпом і дисципліною. Відтоді Мераб не зупинявся – захистив титул від Умара Нурмагомедова і ще більше зміцнив статус найнебезпечнішого борця дивізіону.

Та цього разу перед ним постає оновлений Шон О’Меллі. Колишній чемпіон не просто зник із соцмереж після поразки – він зник, щоб переродитись. Шон тренувався в тіні, співпрацював із легендою UFC Деметріусом Джонсоном, і зараз повертається не тільки з бажанням реваншу, а й з мрією знову стати обличчям дивізіону. Його влучність, нестандартний стиль і вибухова подача обіцяють перетворити бій на видовищну дуель двох світів – борця та ударника, стабільності проти креативу.

Другий головний бій – не менш важливий. Чемпіонка у легшій вазі Джуліанна Пенья знову вийде на захист поясу, цього разу проти грізної дебютантки UFC – Кайли Гаррісон. І хоч Кайла лише нещодавно з’явилась у промоушені, її ім’я добре відоме фанатам: дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо, непереможна у PFL, вона йде по пояс із чіткою метою – зламати систему.

Пенья ж не з тих, хто поступається. Вона вже доводила всім, що може зупинити фаворитів – її перемога над Амандою Нуньєс залишилась в історії. Але навіть з титулом у руках, Пенья часто чує сумніви на свою адресу. І цей поєдинок – шанс не лише зберегти пояс, а й довести всім, що вона справжня королева.

Гаррісон, зі свого боку, не криється: в одному з інтерв’ю вона заявила, що здатна перемогти Нуньєс, Роузі та Пенью в один вечір. Зухвало? Так. Але й реалістично, якщо врахувати її досвід, фізичну силу та жагу до звершень.

Повний кард UFC 316

Основний кард:

Мераб Двалішвілі – Шон О’Меллі

Джуліанна Пенья – Кайла Гаррісон

Келвін Гастелум – Джо Пайфер

Маріо Баутіста – Патрік Мікс

Вісенте Люке – Кевін Голланд

Попередній кард:

Бруно Сілва – Джошуа Ван

Азамат Мурзаканов – Брендсон Рібейро

Сергій Співак – Вальдо Кортес-Акоcта

Аріане Ліпскі – Ван Цзюнь

Чу Сан Ю – Джека Сарагіх

Каллін Вільямс – Андрес Густафссон

Квіллан Салкілд – Яналь Ашмоз

Маркель Мадерос – Марк Чойнскі

Де та коли дивитися UFC 316

Турнір UFC 316 пройде у неділю вночі, 8 червня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Двалішвілі vs О'Меллі – 07:00.

Транслюватиме UFC 316 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.