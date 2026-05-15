Його дупа більша за дупу чорношкірої дівки: зірка UFC розкритикував Перейру за фізичну форму
Зірковий боєць UFC Шон О'Меллі вкотре став героєм вірусного уривка після своїх емоційних висловлювань про Алекса Перейру.
Американець розповів, що був шокований, коли вперше побачив бразильця після переходу у важку вагову категорію.
"Його дупа більша за дупу чорношкірої дівчини з Маямі. Це було приголомшливо. Я дивився на неї секунд сім. Ледве тримав себе у руках, щоб не подр*чити", – пожартував О'Меллі.
Фрагмент із заявою миттєво розлетівся соцмережами, а фанати почали масово жартувати з реакції Шона на фізичну форму Перейри.
Нагадаємо, Алекс Перейра невдовзі дебютує у важкій вазі на спеціальному турнірі UFC у Білому домі. Суперником бразильця стане Сіріл Ган, а сам поєдинок запланований на 15 червня.
Раніше повідомлялося, що бразилець знявся у крінжовій рекламі російського ММА-промоушена.