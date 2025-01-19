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Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул чемпіона UFC

Олексій Погорелов — 19 січня 2025, 08:15
Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул чемпіона UFC
Мераб Двалішвілі
Getty Images

У ніч на неділю, 19 січня, у Лос-Анджелесі у межах шоу UFC 311 відбувся бій за звання чемпіона промоушену в найлегшій вазі.

Володар титулу Мераб Двалішвілі (19-4) захищав свій статус від зазіхань Умара Нурмагомедова (18-1).

Перший час у поєдинку бійці тримали на дистанції один від одного, але вже скоро вони дійшли до того, чого всі чекали – почалася бійка.

Ближче до середини бою перевага почала переходити в руки 34-річного грузина, який встиг як завалити троюрідного брата Хабіба Нурмагомедова, так і почати перебивати його у стійці.

І хоча 29-річний росіянин намагався не дозволяти чемпіону проводити тейк-дауни, кілька разів Мераб був успішний в цьому компоненті.

Поєдинок наближався до свого завершення, було помітно, як Нурмагомедов втомився. Двалішвілі в свою чергу намагався зробити все необхідне, щоб гарантувати собі перемогу.

І йому це вдалося! Судді одностайно визначили Мераба Двалішвілі переможцем поєдинку (48-47, 48-47, 49-46).

Грузин не тільки захистив свій титул, здобувши 12 перемогу поспіль, а ще й завдав Нурмагомедову першої поразки в кар'єрі.

Нагадаємо, що нещодавно Хабіба Нурмагомедова зняли з рейсу – колишній чемпіон UFC опинився у центрі скандалу зі стюардесою літака.

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