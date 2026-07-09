Цей хлопець нічого не зробив у ММА: Макгрегор жорстко розніс Хабіба перед поверненням в UFC

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор знову нагадав про своє принципове протистояння з Хабібом Нурмагомедовим. Напередодні повернення в октагон ірландець виступив із гучною заявою, поставивши під сумнів спадщину свого давнього суперника.

Під час інтерв'ю Макгрегора попросили порівняти велич двох легенд ММА — Жоржа Сен-П'єра та Хабіба Нурмагомедова. Однак ірландець лише посміявся з такого порівняння, після чого розкритикував непереможеного росіянина.

"Та годі вам. Цей хлопець нічого не зробив у нашому спорті. У нього було лише 13 боїв в UFC і лише три справді статусні суперники", — заявив Макгрегор.

Конор вкотре повернувся до їхнього поєдинку на UFC 229 у 2018 році, який завершився його поразкою задушливим прийомом у четвертому раунді. За словами Конора, тоді він був далекий від найкращої форми.

"Я повернувся після майже двох років без боїв. До цього був боксерський поєдинок із Флойдом Мейвезером, я багато святкував, мав судові справи й не був зосереджений лише на спорті. Та ще й вийшов у клітку з травмами", — сказав він.

Макгрегор також заявив, що не вважає досягнення Хабіба видатними, оскільки той, на його думку, мав замало гучних перемог, ніколи не піднімався у вищі вагові категорії та рідко завершував бої нокаутами.

"Я взагалі його не оцінюю. У нього не було сміливості випробувати себе в інших дивізіонах. Для мене він нічого особливого не зробив", — додав ірландець.

Нагадаємо, Макгрегор і Нурмагомедов зустрілися в жовтні 2018 року на турнірі UFC 229. Їхній бій став найкасовішим в історії UFC, а після перемоги Хабіба поєдинок завершився масштабною бійкою за межами октагону.

Наразі Конор готується до головного бою турніру UFC 329, де проведе перший поєдинок за п'ять років. Його суперником стане американець Макс Холловей.

Раніше Макгрегор зробив несподіване зізнання напередодні довгоочікуваного повернення в октагон.