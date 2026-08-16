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Легенда ММА Барбоза оголосив про завершення кар’єри після поразки на UFC 330

Сергій Шаховець — 16 серпня 2026, 09:52
Легенда ММА Барбоза оголосив про завершення кар’єри після поразки на UFC 330
Едсон Барбоза
UFC

40-річний бразилець Едсон Барбоза (24-15) оголосив про завершення професійної кар'єри після поразки від аргентинця Естебана Рібовича (16-3) на турнірі UFC 330.

Бій завершився у другому раунді. Рібович здобув перемогу технічним нокаутом, завдавши Барбозі четвертої поразки поспіль.

Після поєдинку бразилець подякував уболівальникам за підтримку та повідомив про завершення кар'єри.

"Щодня я викладався на 100 відсотків. У кожному бою я робив усе, що було в моїх силах. Я неймовірно вдячний вам за підтримку. Сподіваюся, ви отримували задоволення від моїх виступів. Дякую", – сказав Барбоза.

Бразилець провів у UFC понад 15 років і став одним із найяскравіших представників легкого та напівлегкого дивізіонів. За професійну кар'єру він здобув 24 перемоги та зазнав 15 поразок.

Барбоза запам'ятався фанатам насамперед видовищною ударною технікою та ефектними нокаутами. Одним із найвідоміших став переможний удар ногою з розвороту у бою проти Террі Етіма.

Також у 2017 році бразилець зустрічався з майбутнім чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим, якому поступився одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що в головному бою UFC 330 Іслам Махачев переміг Ієна Гері одностайним рішенням суддів та захистив чемпіонський титул у напівсередній вазі. Також Маккензі Дерн здолала Джилліан Робертсон і вперше успішно захистила чемпіонський титул UFC у мінімальній вазі.

UFC Барбоза

UFC

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