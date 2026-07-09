Вперше у кар'єрі: Макгрегор пішов на незвичну жертву перед боєм з Голловеєм

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив несподіване зізнання напередодні довгоочікуваного повернення в октагон.

Під час медіадня перед турніром UFC 329 ірландець розповів, що вперше за всю професійну кар'єру повністю утримувався від сексу протягом усього тренувального табору перед поєдинком із Максом Голловеєм.

За словами 37-річного бійця, цього разу він вирішив максимально зосередитися на підготовці та навіть відмовився від будь-якого фізичного контакту.

"Я практикував утримання під час цього тренувального табору. Це перший раз, коли я так зробив. Жодного фізичного контакту. Це було непросто, але мені цікаво побачити, який результат це дасть у суботу ввечері. У суботу я проведу чудову ніч, в обох значеннях", — сказав він.

Нагадаємо, востаннє Конор бився влітку 2021 року, коли зазнав другої поспіль поразки від Дастіна Пор'є та отримав важкий перелом ноги.

Поєдинок проти Макса Холловея стане головною подією турніру UFC 329, який відбудеться на арені T-Mobile Arena в Лас-Вегасі у ніч на неділю, 12 липня. Суперники вже зустрічалися у 2013 році, коли Макгрегор переміг Голловея одноголосним рішенням суддів у напівлегкій вазі.

Раніше повідомлялося, що на довгоочікуване повернення Макгергора вже встиг відреагувати Джейк Пол.