Фанати отримають справжнє шоу: Голловей – про битву з Макгрегором

Американський боєць змішаних єдиноборств Макс Голловей (27-9) поділився думками про довгоочікуваний реванш проти Конора Макгрегора (22-6).

Про це він розповів на власному Youtube-каналі.

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі очікує яскравий поєдинок з Макгрегором та пообіцяв здобути дострокову перемогу.

"Ми билися 13 років тому. Ми тоді були двома молодими худими хлопцями, які намагалися зробити собі ім'я, а тепер ми тут. Він зробив те, що зробив. Він змінив спорт у значній мірі. Радий, що він повернувся. Але, на жаль, йому доведеться побачити мене.

Я готуюся до найкращого Конора Макгрегора. Я знаю, що він сприймає це серйозно. Він виглядає так, ніби сприймає це дуже серйозно, і я радий виклику.

Думаю, фанати отримають справжнє шоу. Я не збираюся довго возитися. Я шукаю великого фінішу. Велика арена, великий бій, і я хочу завершити це яскраво", – сказав Голловей.