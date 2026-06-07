Фанати отримають справжнє шоу: Голловей – про битву з Макгрегором
Американський боєць змішаних єдиноборств Макс Голловей (27-9) поділився думками про довгоочікуваний реванш проти Конора Макгрегора (22-6).
Про це він розповів на власному Youtube-каналі.
Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі очікує яскравий поєдинок з Макгрегором та пообіцяв здобути дострокову перемогу.
"Ми билися 13 років тому. Ми тоді були двома молодими худими хлопцями, які намагалися зробити собі ім'я, а тепер ми тут. Він зробив те, що зробив. Він змінив спорт у значній мірі. Радий, що він повернувся. Але, на жаль, йому доведеться побачити мене.
Я готуюся до найкращого Конора Макгрегора. Я знаю, що він сприймає це серйозно. Він виглядає так, ніби сприймає це дуже серйозно, і я радий виклику.
Думаю, фанати отримають справжнє шоу. Я не збираюся довго возитися. Я шукаю великого фінішу. Велика арена, великий бій, і я хочу завершити це яскраво", – сказав Голловей.
Бій Макгрегора проти Голловея відбудеться 11 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Для ірландця цей поєдинок стане першим після п'ятирічної перерви. На довгоочікуване повернення "Сумнозвісного" встиг відреагувати Джейк Пол.
Бійці вперше билися у серпні 2013 року. Тоді ірландець здобув перемогу, але під час бою порвав хрестоподібну зв'язку коліна, через що пропустив майже рік.