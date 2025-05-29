Макгрегор має намір придбати онлайн-платформу для дорослих, яка належить українцю

Зірка UFC Конор Макгрегор несподівано заявив, що веде "серйозні переговори" щодо купівлі однієї з найприбутковіших онлайн-платформ у світі – OnlyFans.

Цей сервіс за останні кілька років перетворився на гіганта контент-індустрії, особливо у сфері 18+. У 2023 році платформа заробила понад 6 мільярдів доларів, а її власник Леонід Радвінський, за чутками, вже готовий з грошима попрощатись. І тут на горизонті з’являється Конор.

36-річний ірландець, статки якого оцінюють у 200 мільйонів доларів, поділився новиною через Instagram.

Conor McGregor says he’s in talks to potentially buy OnlyFans, per his IG



The owner is looking to sell with a reported asking price of $1.46 billion and $2.42 billion but apparently struggling to find buyers because the company is so reliant on porn for profits #UFC pic.twitter.com/LmGABwZLyg — Damon Martin (@DamonMartin) May 24, 2025

Звісно, одними особистими заощадженнями тут не обійтись, адже для такого кроку потрібні серйозні інвестори.

Нагадаємо, що Макгрегор не виходив в октагон вже майже чотири роки – з часів зламаної ноги у бою проти Пор'є. Зараз він більше займається бізнесом: у 2024 році купив частку у Bare Knuckle Fighting Championship.

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Раніше повідомлялося, що ірландський боєць дивно відреагував на новину про обрання нового Папи Римського. Ірландець опублікував в соцмережах своє фото, згенероване штучний інтелектом, у традиційному вбранні Папи і залишивши провокаційний підпис.

Напередодні Конор повідомив, що збирається балотуватися на посаду президента Ірландії. Наступні вибори відбудуться 11 листопада 2025 року. Макгрегор натякав на свої плани балотуватися ще на початку вересня минулого року.