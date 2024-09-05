Макгрегор натякнув, що збирається йти в президенти Ірландії

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор натякнув, що має намір балотуватися на пост президента Ірландії у 2025 році.

Про це він повідомив у соцмережі "Х" (Twitter).

"Як президент, у мене є повноваження скликати Дойл (нижня палата парламенту Ірландії — прим.), а також розпускати його. Як я вже казав, я хотів би отримати відповіді на всі питання Ірландії, які цікавлять народ Ірландії. Ці шарлатани, які обіймають високі посади, будуть покликані до відповіді перед ірландським народом, і я зроблю це до кінця дня. Або в мене не залишиться іншого вибору, окрім як повністю розпустити Дойла. Народ Ірландії заслужив отримати відповіді, які хоче почути. Ірландії потрібен активний президент, який працює виключно на благо народу. Це я. Я — єдиний логічний вибір. 2025 вже близький", — написав Макгрегор.

As President I hold the power to summon the Dáil as well as dissolve it. So as i said before, I would have all the answers the people of Ireland seek from these thieves of the working man, these disrupters of the family unit, these destructors of small businesses, and on and on… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 5, 2024

З 2011 року пост президента Ірландії обіймає Майкл Хіггінс, його другий семирічний термін завершується у 2025 році.

Президента обирають на загальних виборах. Каденція триває сім років, причому одна й та сама людина може обіймати посаду трохи більше двох каденцій поспіль.

Перші вибори президента відбулися 1938 року. За цей період в Ірландії було обрано 9 президентів.

36-річний Макгрегор народився у Дубліні. За кар'єру в змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв, у 22 з яких переміг. Нещодавно спортсмен отримав умовний термін за небезпечне керування автомобілем.

Влітку він мав провести бій з Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця. Макгрегор заявляв, що готовий вийти в октагон у грудні.