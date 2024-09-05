Макгрегор натякнув, що збирається йти в президенти Ірландії
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор натякнув, що має намір балотуватися на пост президента Ірландії у 2025 році.
Про це він повідомив у соцмережі "Х" (Twitter).
"Як президент, у мене є повноваження скликати Дойл (нижня палата парламенту Ірландії — прим.), а також розпускати його. Як я вже казав, я хотів би отримати відповіді на всі питання Ірландії, які цікавлять народ Ірландії.
Ці шарлатани, які обіймають високі посади, будуть покликані до відповіді перед ірландським народом, і я зроблю це до кінця дня. Або в мене не залишиться іншого вибору, окрім як повністю розпустити Дойла.
Народ Ірландії заслужив отримати відповіді, які хоче почути. Ірландії потрібен активний президент, який працює виключно на благо народу. Це я. Я — єдиний логічний вибір. 2025 вже близький", — написав Макгрегор.
З 2011 року пост президента Ірландії обіймає Майкл Хіггінс, його другий семирічний термін завершується у 2025 році.
Президента обирають на загальних виборах. Каденція триває сім років, причому одна й та сама людина може обіймати посаду трохи більше двох каденцій поспіль.
Перші вибори президента відбулися 1938 року. За цей період в Ірландії було обрано 9 президентів.
36-річний Макгрегор народився у Дубліні. За кар'єру в змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв, у 22 з яких переміг. Нещодавно спортсмен отримав умовний термін за небезпечне керування автомобілем.
Влітку він мав провести бій з Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця. Макгрегор заявляв, що готовий вийти в октагон у грудні.