Скандал у Вегасі: Макгрегор плюнув в обличчя фаната і кинув йому виклик

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор знову опинився у центрі гучного інциденту. В соцмережах з’явилося відео, на якому ірландець двічі плює в обличчя чоловіку в казино Wynn у Лас-Вегасі.

На відео видно, як Макгрегор перебуває біля Caffe Al Teatro в оточенні охорони. Раптом хтось із натовпу вигукує: "Давай, Хабіб!", натякаючи на його колишнього суперника Нурмагомедова.

Це, схоже, вивело бійця з рівноваги. Він підійшов до групи відвідувачів, наблизився до одного з чоловіків та двічі плюнув йому в обличчя.

"Я плюнув тобі в обличчя. І що ти зробив? Нічого", – самовдоволено сказав Макгрегор перед тим, як піти.

UFC star Conor McGregor spit in a guy's face at Wynn after he yelled "Let's go Khabib!"



Technically a crime (battery) under Nevada law. pic.twitter.com/weHD4Vr3Yz — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) February 3, 2025

Нагадаємо, востаннє ірландець виходив в октагон ще в липні 2021 року, коли зламав ногу у бою з Дастіном Пор’є. Макгрегор мав повернутися в червні минулого року у поєдинку з Майклом Чендлером, але знявся через перелом пальця.

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Не так давно суд зобов'язав виплатити Конора постраждалій Нікіті Хенд компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро через звинувачення у зґвалтуванні. Сам Макгрегор заперечує цю інформацію та планує подавати апеляцію.