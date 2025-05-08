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Зовсім зʼїхав з глузду: Макгрегор оголосив себе новим Папою Римським

Богдан Войченко — 8 травня 2025, 20:59
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Зовсім зʼїхав з глузду: Макгрегор оголосив себе новим Папою Римським

Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор доволі дивно відреагував на новину про обрання нового Папи Римського.

Ірландець опублікував в соцмережах своє фото, згенероване штучний інтелектом, у традиційному вбранні Папи і залишивши провокаційний підпис.

"Сюрприз-сюрприз, суч*ри, король повернувся!" – йдеться у пості Конора.

Ця фраза є посиланням на відомий спіч самого ж Макгрегора, який 10 років тому сенсаційно нокаутував Жозе Альдо і під час інтервʼю вигукнув ці слова.

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Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, було обрано нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево.

Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор збирається стати президентом Ірландії.

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