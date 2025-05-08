Зовсім зʼїхав з глузду: Макгрегор оголосив себе новим Папою Римським
Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор доволі дивно відреагував на новину про обрання нового Папи Римського.
Ірландець опублікував в соцмережах своє фото, згенероване штучний інтелектом, у традиційному вбранні Папи і залишивши провокаційний підпис.
"Сюрприз-сюрприз, суч*ри, король повернувся!" – йдеться у пості Конора.
Ця фраза є посиланням на відомий спіч самого ж Макгрегора, який 10 років тому сенсаційно нокаутував Жозе Альдо і під час інтервʼю вигукнув ці слова.
Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, було обрано нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево.
Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор збирається стати президентом Ірландії.