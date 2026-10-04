Сілва здобула вакантний чемпіонський титул UFC у найлегшій вазі

У головному поєдинку турніру UFC 332, що відбувся в Солт-Лейк-Сіті, 29-річна бразилійка Наталія Сілва завоювала вакантний титул чемпіонки у жіночій найлегшій вазі.

Вона перемогла китаянку Ван Цун одностайним рішенням суддів. Сілва зі старту захопила ініціативу завдяки вищій швидкості, мобільності та різноманітним комбінаціям ударів.

У другому раунді бразилійка відправила суперницю в нокдаун точним хай-кіком у голову, після чого успішно перевела бій у партер. Ван Цун активізувалася у другій половині поєдинку та чинила серйозний тиск жорсткими лоу-кіками, проте для дострокового фінішу цього виявилося замало.

Судді віддали перемогу Сілві з рахунком 48:47, 48:47 та 49:46. Цей успіх дозволив Наталії продовжити свою переможну серію до 15 поєдинків поспіль.

The new flyweight era has begun 🇧🇷 @NataliaSilvaUFC becomes the new champion after a 5-round battle at #UFC332! https://t.co/ThkvnFa810 — UFC (@ufc) October 4, 2026

Зазначимо, що пояс у цій ваговій категорії став вакантним після того, як колишня чемпіонка Валентина Шевченко вибула через важку травму. Свій останній бій представниця Киргизстану проводила восени 2025 року на UFC 322.