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Сілва здобула вакантний чемпіонський титул UFC у найлегшій вазі

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 07:39
Сілва здобула вакантний чемпіонський титул UFC у найлегшій вазі
Наталія Сілва та Ван Цун
Getty Images

У головному поєдинку турніру UFC 332, що відбувся в Солт-Лейк-Сіті, 29-річна бразилійка Наталія Сілва завоювала вакантний титул чемпіонки у жіночій найлегшій вазі.

Вона перемогла китаянку Ван Цун одностайним рішенням суддів. Сілва зі старту захопила ініціативу завдяки вищій швидкості, мобільності та різноманітним комбінаціям ударів.

У другому раунді бразилійка відправила суперницю в нокдаун точним хай-кіком у голову, після чого успішно перевела бій у партер. Ван Цун активізувалася у другій половині поєдинку та чинила серйозний тиск жорсткими лоу-кіками, проте для дострокового фінішу цього виявилося замало.

Судді віддали перемогу Сілві з рахунком 48:47, 48:47 та 49:46. Цей успіх дозволив Наталії продовжити свою переможну серію до 15 поєдинків поспіль.

Зазначимо, що пояс у цій ваговій категорії став вакантним після того, як колишня чемпіонка Валентина Шевченко вибула через важку травму. Свій останній бій представниця Киргизстану проводила восени 2025 року на UFC 322.

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