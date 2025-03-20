Макгрегор балотуватиметься на посаду президента Ірландії

Зірка UFC Конор Макгрегор збирається балотуватися на посаду президента Ірландії.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в X (Twitter).

"Ірландіє, вибір за тобою, і він простий. Голосуйте за мене як вашого президента, і ми врятуємо Ірландію разом", – написав боєць.

Ireland, the choice is yours and it is an easy one. Vote for me as your President and we will SAVE IRELAND TOGETHER! 🇮🇪❤️🙏 https://t.co/tLGdPITwnr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 20, 2025

Наступні вибори президента Ірландії відбудуться 11 листопада 2025 року. Макгрегор натякав на свої плани балотуватися ще на початку вересня минулого року.

Чинним президентом Ірландії є Майкл Хіггінс, він обіймає цю посаду з 2011 року. Президента обирають на загальних виборах. Каденція триває сім років. Перші вибори президента відбулися 1938 року. За цей період в Ірландії було обрано 9 президентів.

36-річний Макгрегор народився у Дубліні. За кар'єру в змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв, у 22 з яких переміг. Одночасно володів чемпіонськими титулами UFC у напівлегкій і легкій вагових категоріях.