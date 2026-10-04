На турнірі UFC 332 встановлено низку рекордів за кількістю нокаутів
Рекорди UFC
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На турнірі UFC 332, який відбувся в ніч із 3 на 4 жовтня, було встановлено чотири рекорди організації за кількістю нокаутів.
Про це повідомляє ESPN Insights.
За весь вечір глядачі стали свідками одразу 11 дострокових завершень поєдинків, з яких дев'ять сталися у першому раунді. Обидва показники стали рекордними в історії промоушену.
Також на турнірі оновилися рекорди за кількістю нокаутів поспіль (8) та кількістю боїв з нокаутом у першому раунді (7поспіль).
Всі 11 нокаутів на UFC 332:
- Ерік Нолан переміг Корта Макгі (TKO, 3-й раунд)
- Александер Ернандес переміг Рафаеля дос Аньйоса (TKO, 2)
- Джейкоб Сміт переміг Брюса Вайтгеда (TKO, 1)
- Джонні Вокер переміг Міка Паркіна (KO, 1)
- Ентоні Вінт переміг Лукаса Арманда (TKO, 1)
- Маркус Макгі переміг Ентоні Ромеро (TKO, 1)
- Даміан Пінас переміг Андрія Пуляєва (KO, 1)
- Іманол Родрігес переміг Алдена Корію (TKO, 1)
- Роман Копилов переміг Атебу Готьє (TKO)
- Естебан Рібовікс переміг Кінга Гріна (TKO, 1)
- Пейтон Телботт переміг Дейвісона Фігейреду (TKO, 1)
Нагадаємо, що головною подією вечора стала битва за вакантний чемпіонський пояс у жіночій найлегшій вазі. В ній Наталія Сілва здолала одностайним рішенням суддів Ван Цун.