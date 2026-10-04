На турнірі UFC 332 встановлено низку рекордів за кількістю нокаутів

На турнірі UFC 332, який відбувся в ніч із 3 на 4 жовтня, було встановлено чотири рекорди організації за кількістю нокаутів.

Про це повідомляє ESPN Insights.

За весь вечір глядачі стали свідками одразу 11 дострокових завершень поєдинків, з яких дев'ять сталися у першому раунді. Обидва показники стали рекордними в історії промоушену.

Також на турнірі оновилися рекорди за кількістю нокаутів поспіль (8) та кількістю боїв з нокаутом у першому раунді (7поспіль).

Всі 11 нокаутів на UFC 332:

Ерік Нолан переміг Корта Макгі (TKO, 3-й раунд)

Александер Ернандес переміг Рафаеля дос Аньйоса (TKO, 2)

Джейкоб Сміт переміг Брюса Вайтгеда (TKO, 1)

Джонні Вокер переміг Міка Паркіна (KO, 1)

Ентоні Вінт переміг Лукаса Арманда (TKO, 1)

Маркус Макгі переміг Ентоні Ромеро (TKO, 1)

Даміан Пінас переміг Андрія Пуляєва (KO, 1)

Іманол Родрігес переміг Алдена Корію (TKO, 1)

Роман Копилов переміг Атебу Готьє (TKO)

Естебан Рібовікс переміг Кінга Гріна (TKO, 1)

Пейтон Телботт переміг Дейвісона Фігейреду (TKO, 1)

Нагадаємо, що головною подією вечора стала битва за вакантний чемпіонський пояс у жіночій найлегшій вазі. В ній Наталія Сілва здолала одностайним рішенням суддів Ван Цун.