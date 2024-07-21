Мак-Грегор — про Пола: Найбільший мішок з лайном, якого я коли-небудь бачив

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор вилаявся на блогера та боксера Джейка Пола після його перемоги над бійцем змішаних єдиноборств Майком Перрі.

Відповідний пост ірландець написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Джейк Пол — найбільший мішок з лайном, якого я коли-небудь бачив у своєму житті. Різниця у вазі 40 фунтів (18 кг), з його голови витікає сік, а він все одно обсирається. Накіса, ти повинен взяти його у Вегас, о, точно, ти ніколи не зможеш, тестування атлетичної комісії, справжнє тестування, справжній бій. Сучі дупи. А потім викликати 60-річного Майка Тайсона, якому щойно надали медичну допомогу під час польоту? Клянуся богом, жирний мішок сучої сечі. Найцінніший мішок з сечею", — написав Конор.

Jake Paul is the biggest pissbag I have ever seen in my life. 40 pound weight difference, juiced out of his head, and still shitting himself in there. Nakisa you should take him to Vegas oh that’s right you could never, the athletic commission testing, real testing, real… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 21, 2024

Нагадаємо, що після своєї перемоги над Перрі Пол викликав на бій чемпіона UFC Алекса Перейру.

Зазначимо, що Джейк 20 липня мав провести бій проти колишнього чемпіона світу Майка Тайсона, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка". Очікується, що поєдинок відбудеться 20 листопада.