Пол викликав чемпіона UFC на поєдинок

Блогер та боксер Джейк Пол викликав на бій чемпіона UFC у напівважкій вазі (до 93 кг) Алекса Перейру.

Про це Пол заявив після перемоги над колишнім бійцем UFC Майком Перрі.

"Майк Тайсон — ти наступний великий хлопчик. Я в захваті від цього, я поїду додому і буду готуватися. І Алекс Перейра, ти сказав, що хочеш боксувати — я король цього. Давай, ми можемо це зробити, я хочу тебе Алекс Перейра. Звичайно я хочу битися з чемпіоном UFC, він сказав, що хоче боксувати. Алекс Перейра після Майка Тайсона, давайте це зробимо",