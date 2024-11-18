Чемпіон UFC: Ми всі купилися на тренувальні відео Тайсона та його форму

Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс визнав, що було складно дивитися на бій Джейка Пола та Майка Тайсона. Також він відмітив, що багатьох ввела в оману візуально чудова спортивна форма "Залізного майка".

Його слова цитує ChampRDS.

"Було трохи тяжко дивитися на старенького Майка. Під час бою Рой Джонс постійно говорив про ноги Тайсона. Він одразу звернув увагу на те, що вони просто не працюють. Думаю, ми трохи купилися на всі ті відео, в яких Майк показував, яку форму він набрав, як він тренується", – сказав Джонс.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, Джонс минулими вихідними нокаутом здолав Стіпе Міочича і захистив свій титул.