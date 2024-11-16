Тайсон: Я ще не завершив, у мене ще є запас

Легендарний боксер Майк Тайсон (50-7, 44 КО) вважає, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Про це "Залізний Майк" заявив після поразки в бою проти 27-річного Джейка Пола (11-1, 7 КО).

"Я щасливий від свого перформансу. Я не звертаю увагу на те, що кажуть інші, я просто задоволений своїм виступом. Джейк Пол заслуговує на повагу фанатів. Я не знаю чи продовжу боксувати, буде залежати від ситуації. У мене ще є запас, я ще не завершив", – заявив Тайсон.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Нагадаємо, перед поєдинком Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.