Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Кроуфорд: Я люблю Тайсона, але він виглядав, як сміття

Станіслав Лисак — 16 листопада 2024, 07:56
Кроуфорд: Я люблю Тайсона, але він виглядав, як сміття
Getty Images

Колишній дворазовий абсолютний чемпіона світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що публіка переоцінює легендарного боксера суперважкої ваги Майка Тайсона (50-7, 44 КО).

Своєю думкою Кроуфорд поділився в соцмережі X (колишній Twitter).

"Я люблю Майка Тайсона, але його переоцінюють. Він виглядав як сміття, тренуватися так довго і викинути лише 97 ударів за весь бій – це божевілля. Я просто радий, що він не постраждав", – написав Кроуфорд.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.

Джейк Пол Майк Тайсон Теренс Кроуфорд

Джейк Пол

Тайсон: Я ще не завершив, у мене ще є запас
Час Залізного Майка сплив: 58-річний Тайсон поступився Полу
Усе вирішив останній раунд: записки суддів бою Тейлор – Серрано
Хто буде повзати на чотирьох: анонс бою Майк Тайсон – Джейк Пол
На бій Тайсон – Пол продали VIP-квитки вартістю 2 млн доларів

Останні новини