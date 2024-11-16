Кроуфорд: Я люблю Тайсона, але він виглядав, як сміття
Колишній дворазовий абсолютний чемпіона світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що публіка переоцінює легендарного боксера суперважкої ваги Майка Тайсона (50-7, 44 КО).
Своєю думкою Кроуфорд поділився в соцмережі X (колишній Twitter).
"Я люблю Майка Тайсона, але його переоцінюють. Він виглядав як сміття, тренуватися так довго і викинути лише 97 ударів за весь бій – це божевілля. Я просто радий, що він не постраждав", – написав Кроуфорд.
Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).
Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.
Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.