Кроуфорд: Я люблю Тайсона, але він виглядав, як сміття

Колишній дворазовий абсолютний чемпіона світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що публіка переоцінює легендарного боксера суперважкої ваги Майка Тайсона (50-7, 44 КО).

Своєю думкою Кроуфорд поділився в соцмережі X (колишній Twitter).

"Я люблю Майка Тайсона, але його переоцінюють. Він виглядав як сміття, тренуватися так довго і викинути лише 97 ударів за весь бій – це божевілля. Я просто радий, що він не постраждав", – написав Кроуфорд.

I love Mike Tyson, but they giving him too much credit. He looked like trash, to train that long and only throw 97 punches the whole fight is crazy. I’m just glad he didn’t get hurt out there. — Terence Crawford (@terencecrawford) November 16, 2024

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.