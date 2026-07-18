Я б зовсім не заперечував: легенда UFC Джонс готовий отримати російське громадянство
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс висловився про свої візити до Росії.
Його слова передає Ring Magazine.
Він готовий розглянути можливість отримати російське громадянство. Американець також вважає, що це найбезпечніша країна у світі.
"Я б зовсім не заперечував отримати громадянство. Знаєш, люди постійно питають: "Як там у Росії, чувак? Чи безпечно там?" А я відповідаю, що немає безпечнішого місця. Якщо ти переступиш межу в Росії, люди можуть ніколи більше не почути твого імені.
Так ось, коли ти перебуваєш у такому суспільстві, всі ходять по струнці. У них є свої ворожнечі. В Росії так багато різних регіонів. Це так масштабно", – сказав Джонс.
Раніше Джон Джонс став амбасадором IBA Bare Knuckle. Була інформація, що він придбав квартиру в Чечні.
Американець неодноразово тепло висловлювався про Росію. Там він, зокрема, зустрічався із Рамзаном Кадировим.