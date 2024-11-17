Вінтажний Боунс і розгублений Стіпе: Джонс нокаутував Міочича, захистивши титул
У ніч на 17 листопада відбудеться турнір UFC 309. У головному бою турніру зійшлися дві легенди змішаних єдиноборств – Джон Джонс та Стіпе Міочич.
Перемогу здобув представник США нокаутом у третьому раунді.
У першому раунді бійці трохи більше хвилини провели у стійці, після чого Джонс перевів Міочича у партер, де наніс ветерану багато ударів. На диво, ветеран показав стійкість та витерпів до кінця 5-хвилинки.
Джон захотів у наступній пʼятихвилинці показати, що ще не втратив свою ударну техніку. Чемпіон обережно наносив удари Стіпе, а той шукав момент для контратаки. Швидкість "Боунса" рятувала його.
Джонс завдяки точному удару ногою по ребрам зумів нокаутувати американця хорватського походження.
UFC 309 – бій за титул чемпіона організації у важкій вазі
Джон Джонс (США) – Стіпе Міочич (США) KO3
Відео нокауту:
Міочич після поєдинку оголосив про завершення кар'єри:
Нагадаємо, перед ними в октагоні провели поєдинок Чарльз Олівейра та Майкл Чендлер – бразилець комфортно вів бій, що і дозволило здобути перемогу одноголосним рішенням суддів.