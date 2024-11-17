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Вінтажний Боунс і розгублений Стіпе: Джонс нокаутував Міочича, захистивши титул

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 08:27
Вінтажний Боунс і розгублений Стіпе: Джонс нокаутував Міочича, захистивши титул
Джонс та Міочич

У ніч на 17 листопада відбудеться турнір UFC 309. У головному бою турніру зійшлися дві легенди змішаних єдиноборств Джон Джонс та Стіпе Міочич.

Перемогу здобув представник США нокаутом у третьому раунді.

У першому раунді бійці трохи більше хвилини провели у стійці, після чого Джонс перевів Міочича у партер, де наніс ветерану багато ударів. На диво, ветеран показав стійкість та витерпів до кінця 5-хвилинки.

Джон захотів у наступній пʼятихвилинці показати, що ще не втратив свою ударну техніку. Чемпіон обережно наносив удари Стіпе, а той шукав момент для контратаки. Швидкість "Боунса" рятувала його.

Джонс завдяки точному удару ногою по ребрам зумів нокаутувати американця хорватського походження.

UFC 309 – бій за титул чемпіона організації у важкій вазі

Джон Джонс (США) – Стіпе Міочич (США) KO3

Відео нокауту:

Міочич після поєдинку оголосив про завершення кар'єри:

Нагадаємо, перед ними в октагоні провели поєдинок Чарльз Олівейра та Майкл Чендлер – бразилець комфортно вів бій, що і дозволило здобути перемогу одноголосним рішенням суддів.

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