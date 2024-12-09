Коментатор UFC, який послав Зеленського, претендує на нагороду Людина року від TIME

Відомий американський телеведучий, стендап-комік та коментатор UFC Джо Роган увійшов до списку претендентів на нагороду "Людина року" від журналу TIME.

Список номінантів був оголошений сьогодні в новині на сайті видання Time.com.

Інші претенденти: Камала Гарріс, Кейт Мідлтон, Ілон Маск, Юлія Навальна, Беньямін Нетаньягу, Джером Павелл, Клавдія Шейнбаум, Дональд Трамп та Марк Цукерберг.

Експерти відзначили, що подкаст Джо Рогана вже 5-й рік є найбільш популярним подкастом на платформі Spotify. Один його епізод слухають близько 11 млн користувачів, більшу частину яких складають молоді чоловіки.

У серпні Netflix зробив трансляцію його стендап концерту. За кілька днів до виборів Роган оприлюднив тригодинне інтерв’ю з Трампом, і деякі виборці сказали, що це інтерв’ю вплинуло на їхнє рішення.

Нещодавно під час свого подкасту Joe Rogan Experience Роган критично висловився в бік президента України Володимира Зеленського, закликавши "не починати третю світову війну".

Через це до нього звернувся Володимир Кличко. Колишній чемпіон світу з боксу спочатку заявив, що Джо має переглянути свої погляди, а потім запросив провести спільний подкаст.

13-й чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров також був не проти стати гостем його подкасту, щоб виправдати дозвіл Україні завдавати ударів у глиб РФ.